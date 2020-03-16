Нового главного дорожника Улан-Удэ нашли в бизнесе

Место Евгения Соболева занял Андрей Дугаров





16 марта на планерном совещании в администрации Улан-Удэ представили нового начальника Управления дорожного строительства Комитета по строительству. Им стал Андрей Дугаров.







Напомним, последние несколько лет Управлением дорожного строительства руководил Евгений Соболев. В феврале этого года он ушел с занимаемой должности.





Как уже сообщал "Номер один", сегодня также стало известно о назначении нового руководителя КУИ . Этот пост заняла Дарима Дондукова, возглавлявшая правовой Комитет мэрии города.

Андрей Дугаров родился в 1976 году в Улан-Удэ. В 1997 году окончил Восточно-сибирский государственный технологический университет по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство», в 2003 году – по специальности «Экономика на предприятии по отраслям».С 1999 по 2003 годы работал на различных должностях государственного предприятия «Бурятавтодор». С 2004 по 2006 годы – инспектор-оператор ООО «ДорГаиСервис». С 2006 по 2010 годы – главный специалист отдела дорог и гражданских сооружений Комитета по строительству администрации Улан-Удэ.C 2010-2020 годы Андрей Дугаров работал на руководящих должностях в строительных коммерческих структурах.Фото: «Номер один»