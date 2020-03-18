Дело «МВД против Мархаева» дошло до Верховного суда Бурятии

В Верховный суд Бурятии поступила жалоба на решение Железнодорожного суда, который признал заявление Вячеслава Мархаева о действиях силовиков, сделанное на заседании Совета Федерации, не соответствующим действительности и порочащим деловую репутацию МВД.
Напомним, рассмотрение иска МВД РБ к сенатору
, лидеру КПРФ Бурятии Вячеславу Мархаеву состоялось 21 января в Железнодорожном районном суде Улан-Удэ. В иске МВД Бурятии требовало опровергнуть заявления сенатора, сделанные 25 сентября на заседании Совета Федерации. Требуя правовой оценки силовому разгону стихийного митинга 10 сентября, Вячеслав Мархаев заявил, что лидер протеста Дмитрий Баиров «в результате силового захвата получил травму обухом топора» и, несмотря на это, был доставлен в суд. А действия полиции и Росгвардии сенатор охарактеризовал как неправомерные.
Поддержать Вячеслава Мархаева на суде пришли сторонники КПРФ и разного рода общественно-политические активисты. Некоторые были вызваны в качестве свидетелей.
Сразу после того, как суд встал на сторону МВД, Вячеслав Мархаев заявил, что с таким решением он не согласен.
- Мы пока ещё не получили решение суда на руки. Когда получим, разумеется, будем обжаловать, - прокомментировал он.
Судя по всему, сенатор выполнил обещание, подав жалобу в Верховный суд Бурятии с требованием отменить решение первой инстанции. Заседание назначено на 13 апреля этого года.
Фото: «Номер один»
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