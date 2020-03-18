«Все, что спускалось с Москвы, отрабатывал на «отлично», в местные разборки не лез»

Начальник УФСБ Бурятии уходит на повышение





Генерал-майор УФСБ Игорь Николаев, проработавший в Бурятии три года, переводится в Региональное управление ФСБ (РУФСБ) Тюменской области, куда входят также Ямал и Югра.

Эти территории являются богатейшими в РФ после Москвы. Юрий Николаев сменит там на посту руководителя генерала Юрия Кочнева, которого, в свою очередь, переводят в Чечню (там он возглавит региональное УФСБ) как руководителя, уже справившегося с управлением сложным регионом.А Тюмень, куда отправляют из Бурятии Николаева, является непростым субъектом РФ. Там крутятся колоссальные деньги и высока преступность. Так, предшественник Николаева на посту РУФСБ занимался все три года зачисткой региона от разного рода банд. Одна из которых заседала даже в региональном УФСБ. Речь идет о трех чекистах, которые девять лет (!) терроризировали местных бизнесменов и промышляли заказными убийствами. В октябре 2019 года бывших чекистов приговорили к длительным срокам тюремного заключения.Тем не менее, как отмечает информированный источник «Номер один» Тюмень котируется выше большинства других российских регионов и является трамплином для будущего карьерного роста в Москве. Таким образом, для Игоря Николаева это заметный рост в карьере.- Николаев долго к этому шел, он не только дистанцировался от местных групп влияния, что в целом свойственно региональным чекистам, но и вообще никуда не лез, - говорит информированный источник. - Ему было важно досидеть весь трехлетний период до перевода без каких-либо скандалов. В то же время, как отмечает источник, «все, что спускалось с Москвы, все установки он отрабатывал на «отлично».Назначение Игоря Николаева вписывается в русло кадровой ротации в ведомстве, которое происходит один раз в три года. На его место в Бурятии прочат первого заместителя УФСБ Крыма и Севастополя Максима Мухина.Дмитрий Родионов, «Номер один»Фото: «Номер один»