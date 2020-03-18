Игорь Шутенков отчитался о своей работе за 2019 год

Депутаты Горсовета работу мэра и администрации признали удовлетворительной







Сегодня, 18 марта, мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков на сессии Улан-Удэнского городского совета депутатов отчитался о результатах своей работы и деятельности администрации города за 2019 год.

- Прошедший год стал важным в нашей с вами работе. Уверен, что впервые за много лет в системе муниципальных и республиканских органов власти наступили взаимопонимание, взаимоподдержка и готовность вместе работать на единый результат, - обратился мэр города к присутствующим.

В декабре 2018 года в Улан-Удэ утвердили новую стратегию развития Улан-Удэ до 2035 года. В 2019 году администрация разработала и сформировала план реализации стратегии, утвердила 14 муниципальных программ на ближайшую пятилетку.

- Перед нами стояла ещё одна важная задача — включить заявки города в национальные проекты, госпрограммы и программу поддержки центров экономического роста ДФО. Результатом нашей совместной деятельности с правительством Бурятии стало увеличение бюджетных трансфертов. В 2019 году они выросли на 4 миллиарда 534 миллиона рублей и составили 10 миллиардов 104 миллиона. Улан-Удэ получил в два раза больше денег, чем год назад. И почти половину этих средств мы направили на капитальные вложения, - сообщил Игорь Шутенков.

Благодаря серьезной финансовой поддержке в столице Бурятии были построены новые школы и детские сады, появились новые рабочие места для нянечек, воспитателей, педагогов и тренеров. В 2020 году в этом году в Улан-Удэ появятся ещё 669 дополнительных рабочих мест.

В 2019 году благодаря участию в нацпроектах удалось реконструировать гимназию №33, построить 10 новых детских садов и крупные объекты здравоохранения и культуры, модернизировать коммунальную инфраструктуру города.

- По федеральному проекту «Чистая вода» построено более 13 км сетей водоснабжения. В домах 7 000 жителей отдалённых микрорайонов — Загорска, Аршана, Левого берега, Забайкальского, наконец появилась качественная питьевая вод, - отметил градоначальник.

Но на это работа не закончится - в 2020 году 441 миллион рублей по программе «Чистая вода» будет направлен на реализацию крупного проекта по водоснабжению юго-западной части Октябрьского района. Там же, в 118 микрорайоне появится дорога с асфальтовым покрытием.

Подводя итоги года, мэр отметил, что все запланированные мероприятия идут в соответствии с графиком.

- Из 60 мероприятий, которые у нас есть в комплексном плане развития города, мы 35 в 2019 году начали и закончили, еще 25 начали, по ним идет работа. По приоритетам на 2020 год – это те объекты, которые имеют большую социальную и инвестиционную привлекательность. В первую очередь, это строительство моста через Уду, это строительство тех объектов, куда частный инвестор вкладывает свои деньги. Это строительство центра ядерной медицины, Ледового дворца, частного клинического госпиталя, строительство завода по промышленной переработке газов, которые в том числе будут работать на нашу экономику. Ну, и конечно, социальные объекты – это школы № 40, 49, строительство новой школы на Автотранспортной, три детских сада, - сообщил он.

Мэр столицы Бурятии добавил, что в приоритеты входят, конечно, ремонт автомобильных дорог, трамвайных путей, подготовка к зиме и т.д.

Председатель Горсовета Чимит Бальжинимаев отметил, что депутаты отчетом и работой мэра довольны и будут и дальше претворять планы в жизнь.

- На прошедшей сессии рассматривалось восемь вопросов, ключевым из которых оказался отчет мэра, длившийся около часа. Мы воочию увидели снимки и цифры, остались довольны докладом и признали удовлетворительной работу городских властей за 2019 год. Большой ее пласт – впереди. И, думаю, мы продолжим трудиться так же плодотворно, - подчеркнул председатель Горсовета.





Фото: Управление по информационной политике администрации Улан-Удэ