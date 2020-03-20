Мэр Улан-Удэ: «Я буду спрашивать строго»

Градоначальник призвал чиновников к слаженной работе





В отчете о своей работе за 2019 год мэр Улан-Удэ особо подчеркнул, что будет строго спрашивать по проектам благоустройства со всех городских служб, сообщили в пресс-службе городской администрации.

В Улан-Удэ в 2020 году продолжится реализация сразу нескольких программ благоустройства – «Зеленый город», «Формирование современной городской среды», проекты при поддержке депутатов горсовета депутатов и Хурала Бурятии по исполнению наказов избирателей, ремонт дорог и инженерных сетей. Общий объём предстоящих капитальных вложений составляет 4,6 млрд рублей.- Объектов строительства и ремонта в этом году много. Поэтому нам особенно важно синхронизировать все ремонтные и строительные работы на территории города. Минимизировать неудобства и обеспечить транспортную доступность для жителей города. Обеспечить благоустройство территорий вокруг новых объектов социальной инфраструктуры. И за это я буду спрашивать строго, - сказал мэр.Фото: мэрия Улан-Удэ