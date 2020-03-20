Депутаты Хурала раскритиковали Минтранс Бурятии за такси

Работу чиновников в этой сфере признали неудовлетворительной







Совет Хурала Бурятии рассмотрел, как реализуется закон «Об организации деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории РБ». В заседании приняли участие депутаты и представители профильных министерств и ведомств, сообщили в пресс-службе парламента.

Совет Хурала уже рассматривал этот вопрос в прошлом году. На основании его рекомендаций в Госдуму направили обращение депутатов республиканского парламента об ускорении принятия проекта федерального закона о регулировании деятельности такси. На апрельской сессии Хурала в 2019 году депутаты приняли закон об отмене требования обязательной цветовой гаммы такси. В августе Комитет по экономической политике провел расширенное рабочее совещание с участием представителей сервисов по вызову такси «Максим», «Яндекс.Такси», а также председателя Общественного совета по развитию такси в регионах России Ирины Зарипововй. Была достигнута предварительная договоренность том, что агрегаторы подпишут с Минтрансом Бурятии соглашение о ведении единой цифровой базы водителей.Зампред Комитета по экономической политике Егор Олзоев отметил, что за четыре прошедших года в республике увеличилось число выданных разрешений. Вернулись к работе перевозчики, прекративших ранее работу из-за введения обязательности цветовой гаммы легкового такси. В районах республики появились легальные перевозчики. Больше всего заявлений было подано в Муйском районе.Вместе с тем, по мнению замминистра транспорта Алексея Назимова, ситуация в корне не поменялась, особенно в Улан-Удэ. Количество «нелегалов» сегодня составляет половину от всех такси в городе. По его словам, рейды ГИБДД проблему не решают. Соглашения с агрегаторами такси не заключены, саморегулируемая организация перевозчиков не создана. Министерство разрабатывает информационную систему «Реестр разрешений на перевозку пассажиров и багажа легковым такси» и мобильное приложение для населения.По мнению Алексея Назимова, проблема будет решена только тогда, когда Госдума примет федеральные законы, регулирующие деятельность такси в стране. В российский парламент внесены два закона, один из которых принят в первом чтении, а второй – пока не рассматривался.В ходе обсуждения в адрес министерства прозвучало немало критики со стороны депутатов. Вице-спикер Хурала Цырен-Даши Доржиев назвал работу министерства в этом направлении неудовлетворительной.Председатель Хурала Владимир Павлов отметил, что на эту проблему надо смотреть шире, а не разбирать ситуацию только в Улан-Удэ. По его словам, необходимо встретиться с нелегальными перевозчиками в районах республики, изучить положительный опыт регионов.- Жители Бурятии должны получать качественную услугу такси без опасения за свое здоровье и жизнь, - подчеркнул руководитель парламента.Фото: «Номер один»