В Бурятии УКС хотел заключить контракт с отстраненной от торгов фирмой

УФАС Бурятии признало обоснованной жалобу ООО «Динамика» на действия Управления капитального строительства правительства РБ при проведении аукциона на разработку проектной документации для строительства котельной в Закаменске.
Закупка с начальной стоимостью контракта 5,4 млн рублей была объявлена в начале февраля. Из восьми участников аукционная комиссия признала победителем ООО «Динамика». Однако в тот же день, 3 марта, заказчик - Управление капитального строительства – принял решение об отстранении трех участников, в том числе победителя аукциона, а на следующий день направил контракт для подписания другому участнику (также отстраненному от участия в закупке).
Антимонопольный орган признал УКС нарушителем законодательства о контрактной системе и выдал предписание направить в адрес ООО «Динамика» контракт для подписания. Также заказчику необходимо отменить незаконный протокол отстранения участников.
Напомним, последнее время Управление капитального строительства регулярно попадает в громкие скандалы. Так, ведомство, проигнорировал предписание УФАС
, заключило контракт на строительство онкологического диспансера с «Бурятпроектреставрацией». Позже в том же онкодиспансере «потерялось» оборудование почти на 100 млн рублей, закупленное у фирмы «Промедис». В результате в отношении начальника УКСа Виктора Гуслякова возбудили уголовное дело
.
Фото: «Номер один»
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