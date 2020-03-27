Игорь Шутенков утвердил план мероприятий по развитию экономики города

Это стало необходимо в связи с распространением коронавируса





❗Мэр г. Улан-Удэ Игорь Шутенков утвердил план первоочередных действий по обеспечению устойчивого развития экономики города в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.



❗В документе предусмотрен целый ряд мероприятий по поддержке организаций и предприятий города, в частности, по возможной финансовой поддержке учреждениям культуры, физической культуры и спорта, деятельность которых ограничена в связи с предотвращением угрозы распространения коронавирусной инфекции. Проработка вопроса о предоставлении финансовой поддержки муниципальным предприятиям общественного питания, обслуживающим общеобразовательные организации, по предоставлению финансовой поддержки организациям транспорта в связи со снижением пассажиропотока.



❗Также в Плане указано - предусмотреть снижение арендной платы в размере 20% на срок 3 месяца юридическим и физическим лицам по договорам аренды недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, осуществляющих деятельность в сфере образования, торговли, питания, оказания бытовых услуг, услуг в сфере медицины, недвижимости и др. А также рассмотреть возможность снижения арендной платы на 50% субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам по договорам аренды земельных участков на срок 3 месяца. Отдельным пунктом в документе говорится о продлении срока уплаты авансовых платежей за второй квартал 2020 года по земельному налогу до 31 декабря 2020 года (включительно) для организаций, работающих в сфере общественного питания, туризма, культуры, спорта, досуга и гостиничного бизнеса.



❗Ежемесячный мониторинг застройщиков и подрядных организаций, участвующих в реализации государственных (муниципальных) программ, нацпроектов, мероприятий, на предмет выявления факторов, влияющих на достижение показателей эффективности, закреплен за Комитетом по строительству. Оперативный мониторинг ситуации на рынке труда и поступлений доходов в бюджет города для принятия своевременных решений будет вести Комитет экономического развития Администрации г. Улан-Удэ.

