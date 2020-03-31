В Бурятии «бездомным» членам правительства будут выплачивать компенсации

Их размер может достигать 16 тысяч рублей в месяц





Глава Бурятии Алексей Цыденов подписал постановление «О порядок возмещения членам правительства РБ, не обеспеченным жилым помещением в Улан-Удэ, расходов по найму жилого помещения либо расходов по оплате услуг гостиницы».

Согласно документу, предельный размер компенсации за арендованное жилье или номер гостиницы будет составлять 16 тысяч рублей в месяц. Выплаты будут производиться до получения чиновником служебного жилья. Расходы оплатит республиканский бюджет.Для получения компенсации члену правительства необходимо будет предоставить выписку из Единого государственного реестра недвижимости, подтверждающую отсутствие в его собственности и собственности членов его семьи жилья в Улан-Удэ.Фото: пресс-служба правительства Бурятии