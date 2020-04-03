Глава Бурятии: «При улучшении ситуации мы можем отменить ограничения раньше»

Алексей Цыденов выступил с обращением к жителям





Вчера после обращения президента России Владимира Путина, объявившего нерабочим весь апрель , глава Бурятии Алексей Цыденов на своей странице в «Фейсбуке» также опубликовал обращение к жителям Бурятии. Приводим его текст полностью:

Уважаемые земляки! Президент объявил о продлении нерабочих дней до конца апреля! Это, безусловно, связано с ситуацией с коронавирусом.И наша республика одна из неблагополучных. На сегодня у нас 30 человек с подтвержденным диагнозом. Конечно, такой продолжительный период существенно скажется на экономике республики и доходах многих наших жителей. Но жизнь важнее. Не здоровье, а жизнь! Все мы знаем о высокой смертности, связанной с коронавирусом, в других странах. Как у нас будет развиваться ситуация, зависит от нас. Если у нас будет улучшение ситуации, мы сможем раньше установленного срока снять ограничения, но только при условии, что ситуация будет стабильно улучшаться. А для этого надо максимально быстро и эффективно выявить всех потенциально зараженных и контактных лиц. В связи с этим крайне важно, чтобы ВСЕ СОБЛЮДАЛИ УСЛОВИЯ САМОИЗОЛЯЦИИ и режим ограничений! Чтобы количество контактных лиц не множилось. Дайте нам возможность быстрее справиться с коронавирусом!Самый острый вопрос после коронавируса - это сохранение нашего бизнеса. Это возможность оставаться «на плаву» и выплачивать зарплаты. Бюджетной сфере в данном случае существенно легче. Сложнее всего малому бизнесу.Налоговые отсрочки на полгода, беспроцентные кредиты банков на зарплату, возможность отсрочки выплаты кредитов и процентов по ним на полгода для бизнеса, возможность отсрочки на полгода выплат по займам и ипотечным кредитам для физических лиц и прочие меры уже объявлены. Это беспрецедентные меры, определенные президентом. Но понятно, что есть те, для кого этого или не достаточно, или они вообще не попадают под эти меры. Мы примем дополнительный комплекс мер поддержки. Я уже говорил об этом и часть мер уже приняли (msp03.ru). С учетом продления срока ограничений потребуются дополнительные более значительные меры, в том числе с учетом вопросов и предложений, поступивших при общении он-лайн в соцсетях. Примем! Ведем расчет потребности в деньгах. Найдем свои возможности, а также в помощь нам и дальневосточные механизмы поддержки.Еще раз повторю - всё зависит от нас, от нашей дисциплины. Любое игнорирование и несоблюдение мер ограничений, только ухудшит ситуацию. Не подводите ни себя, ни других!Уважаемые земляки! Я обращаюсь в первую очередь к работодателям. Прошу вас всех, подчеркиваю ВСЕХ, и большие и малые предприятия и индивидуальных предпринимателей, и бюджетную сферу - авиазавод, ЦКК, Бурятзолото, цветочный магазин, парикмахерская, аптека, детский сад, ИП Иванов и ИП Бадмаева, крестьянско-фермерское хозяйство Буренка и т.д., у кого все стабильно и у кого сложно - ВСЕХ! Прошу зарегистрироваться на портале Работа в России! (trudvsem.ru.) Инструкция по регистрации есть на сайте Республиканского агентства занятости населения РБ. И оперативно обновлять информацию о себе. Нам надо самим видеть всех работодателей, все изменения по работающим и сокращаемым, по каждому! Нам это надо, чтоб понимать, кому и как помогать, иметь не средние цифры по республике, а конкретные и оперативные по каждому. Так же и федеральные меры поддержки будут рассчитываться только исходя из данных, размещенных на этом портале.Всем здоровья! Бизнесу устойчивости! Работаем!Фото: пресс-служба правительства Бурятии