Коронавирус оставил Баира Жамбалова на посту вице-спикера Хурала Бурятии

Эпидемия коронавируса внесла коррективы в кадровые перестановки в Народном Хурале. Заместитель председателя республиканского парламента Баир Жамбалов написал заявление об отзыве своего же заявления об уходе в отставку, которое он подал в начале марта 2020 года. В Хурале называют это чисто техническим вопросом в связи с возможным переносом очередной сессии на май или даже июнь - в зависимости от ситуации с эпидемией коронавируса.
- Пока о переносе сессии ничего не говорится, решение будет принято в ближайшие дни, - сообщил председатель комитета по экономике Народного Хурала Анатолий Кушнарев. - Однако мы все понимаем, что ситуация с короновирусом сложная и вполне вероятно, что мы внесем коррективы в планы регионального парламента.
Таким образом, Баир Жамбалов поработает на своем посту еще как минимум месяц - до мая 2020 года, если к тому времени соберется сессия, или даже еще больше.
Напомним, заявление об отставке с поста вице-спикера Баир Жамбалов написал под давлением разгоревшегося скандала в связи со смертельным ДТП в селе Батурино, где фигурировал его джип. Как уже сообщалось, после ДТП в январе этого года на президиуме генсовета «Единой России» в Москве вице-спикер был исключен из партии и снят с должности секретаря БРО «ЕР».
Как уже сообщал «Номер один», следствие продолжает проверять Баира Жамбалова на возможную причастность к смертельному наезду. Недавно стало известно, что зампред парламента провалил тест на полиграфе
и отказался от прохождения комиссионной психолого-психиатрической экспертизы.
Фото: «Номер один»
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