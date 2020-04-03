Коронавирус оставил Баира Жамбалова на посту вице-спикера Хурала Бурятии

Зампред парламента не может покинуть должность, пока не соберется сессия





Эпидемия коронавируса внесла коррективы в кадровые перестановки в Народном Хурале. Заместитель председателя республиканского парламента Баир Жамбалов написал заявление об отзыве своего же заявления об уходе в отставку, которое он подал в начале марта 2020 года. В Хурале называют это чисто техническим вопросом в связи с возможным переносом очередной сессии на май или даже июнь - в зависимости от ситуации с эпидемией коронавируса.