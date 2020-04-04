В Бурятии теперь можно не платить за аренду республиканского имущества

Освобождение от уплаты арендаторы получат на полгода



Глава Бурятии подписал соответствующее распоряжение правительства республики. Согласно документу, субъекты малого и среднего предпринимательства или организации, образующие инфраструктуру поддержки СМСП получают освобождение от уплаты аренды за республиканское имущества сроком на 6 месяцев начиная с 1 марта 2020 года. Дополнительное соглашение к договору аренды будет подписано в течение 10 дней со дня обращения субъекта малого и среднего предпринимательства в министерство имущественных и земельных отношений Республики Бурятия.



Кроме того, министерство имущественных и земельных отношений Бурятии будет обязано уведомить всех арендаторов в течение 3 рабочих дней со дня подписания.



Распоряжение подписано в рамках Плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и выработке антикризисных мер по поддержке малого и среднего предпринимательства в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции в Республике Бурятия.



Фото: «Номер один»

