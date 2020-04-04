Единороссам в районах Бурятии выдадут деньги на борьбу с коронавирусом

Средства пойдут на покупку продуктовых наборов, лекарств и масок



Глава Бурятии, секретарь БРО партии «Единая Россия» Алексей Цыденов провел конференцию по видеосвязи с районными партийными отделениями, в ходе которой призвал однопартийцев выявить наиболее уязвимые категории населения и оказать им адресную помощь. Он отметил, что для этих целей будет активизировано участие попечительского фонда партии, а членские взносы в полном объеме будут возвращаться в районные ячейки для организации помощи людям. Алексей Цыденов сообщил также, что ежемесячно с зарплаты будет отчислять средства в фонд партии.



- Из-за продолжения ограничительных мер до 30 апреля в республике будет достаточно напряженная ситуация. И в рамках этого актуальным становится вопрос взаимопомощи, взаимовыручки. В Улан-Удэ и в районах развернулись волонтерские штабы. Некоторые из вас уже задействованы в добровольчестве, отдельное вам спасибо за работу, за сподвижничество. Многие наши однопартийцы, просто по зову души, а не из-за принадлежности к партии помогают кому могут. А теперь я бы хотел призвать вас, коллеги, уже по партийной линии оказывать помощь тем, кому требуется. Прошу всех, кто может, присоединиться к волонтерскому движению, также у нас большой ТОСовский ресурс, его тоже можно привлекать на добровольных началах, - обратился Алексей Цыденов к участникам видеоконференции.



Глава Бурятии сообщил, что по партийному фонду на эти цели поступит финансирование. Средства будут распределены на оказание адресной помощи: покупку продуктовых наборов, лекарств, средств индивидуальной защиты.



- Именно вас, коллеги, я прошу посмотреть кому какая помощь нужна. Нам вместе нужно найти людей, которым действительно нечего будет есть. В первую очередь определите этих людей, а мы будем искать, как их поддержать. Найдите такие семьи. Это одинокие старики, одинокие мамы с детьми, которые потеряли работу, или их зарплата упала значительно, и никто им не поможет. Нужно определить наиболее уязвимых, - призвал Глава Бурятии.



Он также напомнил, что волонтеры в период самоизоляции не ограничиваются в передвижении, но они обязаны использовать средства индивидуальной защиты. Необходимые материалы будут распределены в отделении партии.



Секретарь БРО партии «Единая Россия» также добавил, что все членские взносы, которые будут выплачены местными отделениями партии, в стопроцентном размере вернутся назад. Если раньше было 80 на 20 процентов, то сейчас возвратят все 100 процентов. Решения о направлении средств будут приниматься на местах.



- Мы вновь собрали партийный попечительский совет. Партийный фонд реанимируется, его внебюджетная часть будет пополняться, поэтому будем как-то развиваться. Я в свою бухгалтерию написал заявление, теперь с каждой своей зарплаты отчисляю в фонд.



Ранее я говорил, что мы готовы рассмотреть материально-техническое обновление наших отделений в районах – купить оргтехнику и что-то ещё, но сейчас мы больше денег будем направлять на борьбу с коронавирусом и помощь людям. Планирую с вами более чаще выходить на связь, обсуждать практические вещи, работу партий в районах и ситуацию на местах, - отметил он.



Глава Бурятии сообщил, что 4 апреля на оперативном штабе будет принято решение, как разные сферы будут работать в связи с продлением ограничительных мероприятий.



- Понимаю, что на месяц все закрыть невозможно. У нас и посевная, и коров надо выгонять тем, у кого личное подсобное хозяйство, пожароопасный период начинается, торговые организации тоже должны работать. И завтра у нас будет выработан регламент, о том, кто в каком режиме до 30 апреля будет работать. Если у вас есть предложения, какая организация должна работать и почему, сообщите заместителю секретаря партии Владимиру Николаевичу Ведерникову, мы список рассмотрим. Это важно, потому что сейчас существенно повысили штрафные санкции за нарушение режима самоизоляции. В указе будут поимённо прописаны все, кому даны разрешения на работу в этот период. Давайте консолидироваться, вместе справимся. У нас люди сильные. Мы соберёмся и все победим. Нам не привыкать, не в первый раз, - резюмировал Алексей Цыденов.



Фото: egov-buryatia.ru



