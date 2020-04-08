В Бурятии предложили приостановить выплату VIP-доплат на период эпидемии

Сэкономленные деньги можно направить малобеспеченным семьям





Депутаты Хурала Бурятии предложили увеличить поддержку из бюджета республики семьям из малого бизнеса, оказавшимся без средств к существованию в связи с массовым закрытием предприятий на период блокировок в связи с COVID-19.

- Сегодня мы, все ветви власти, должны объединиться и срочно изыскать финансовые ресурсы для адресной поддержки тех семей, в которых родитель или оба родителя оказались без каких-либо доходов на пороге элементарного голода, - заявил депутат Народного Хурала из фракции КПРФ Баир Цыренов.Парламентарий предложил вернуться к вопросу реализации республиканского закона «О доплате к страховой пенсии и пенсиях за выслугу лет отдельным категориям граждан». И, учитывая эпидемию, перераспределить эти средства из бюджета на поддержку нуждающимся гражданам. Речь идет о ежегодных расходах бюджета Бурятии в размере около 250 млн рублей.Депутаты из фракции «ЕР» в Народном Хурале в целом не против подобной постановки вопроса.- Понятно, что предлагаемое решение не слишком популярное и его необходимо предварительно обсудить, однако республика должна найти несколько сотен миллионов рублей, чтобы экстренно выдать ее населению из-за остановки бизнеса, - сообщил депутат Игорь Бобков. - Мне каждый день звонят избиратели и говорят, что им элементарно нечего есть, поскольку они закредитованы, а работа исчезла.Как отмечает депутат, «властям также необходимо будет оперативно разработать нормативные документы по выдаче нуждающимся категориям граждан Бурятии продуктовых талонов в размере 8 - 12 тыс. рублей на человека».Можно добавить, что выплата так называемых VIP-доплат, составляющих десятки, в некоторых случаях и сотни тысяч рублей в месяц, является лишь дополнительной социальной гарантией. Которую субъект РФ вправе реализовать лишь при условии надлежащего финансирования из бюджета. При этом бурятские экс-чиновники даже при временной отмене доплат в любом случае будут получать федеральные пенсии. Депутат Баир Цыренов отметил, что «в этот сложный период экс-руководители должны отнестись к инициативе временного сокращения их доходов с пониманием».Дмитрий Родионов, «Номер один»Фото: «Номер один»