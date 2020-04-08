Мэр Улан-Удэ поручил временно приостановить торги

Закупки товаров, работ, услуг прекращены до особого распоряжения





По поручению мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова в связи со сложившейся экономической ситуацией на фоне распространения коронавирусной инфекции администрация города временно приостанавливает торги, за исключением закупок, источником финансирования которых является федеральный и республиканский бюджеты. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Публикация извещений по определению поставщиков, исполнителей, подрядчиков на право заключения контрактов на поставку товаров, оказания услуг, выполнения работ для муниципальных нужд – закупки товаров, работ, услуг прекращена до особого распоряжения мэра города.Торги за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников финансирования приостановлены по №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и согласно № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».Такие меры приняты в связи с необходимостью решения вопросов жизнедеятельности Улан-Удэ с учетом санитарно–эпидемиологической ситуации, сообщили в мэрии.Фото: «Номер один»