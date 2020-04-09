Андреян Зыбынов: «Мы переживаем острейший экономический и социальный шок»

Депутаты Хурала Бурятии на рабочем совещании в правительстве обсудили меры дополнительной поддержки бизнеса из-за введенных ограничений. В совещании, которое вел первый зампред правительства РБ Игорь Зураев, приняли участие представители министерств, Торгово-промышленной палаты республики и бизнесмены, сообщили в пресс-службе парламента.
Напомним, ранее парламентарии обратились к главе республики
Алексею Цыденову с предложением расширения мер социальной поддержки для населения и предоставления налоговых льгот малому и среднему бизнесу.
В ходе обсуждения депутаты обратили особое внимание на возможные последствия сегодняшней ситуации: рост уровня безработицы, снижение налоговых поступлений, банкротства компаний и предприятий в Бурятии.
- Надо принимать меры опережающего характера, - подчеркнул депутат Андреян Зыбынов. - Сегодня мы видим, что значительная часть экономики стоит. Мы не можем рассчитаться с нашими поставщиками, а наши поставщики не могут рассчитаться со своими партнерами - возникает ситуация замкнутого круга. В экономике все взаимосвязано. Люди, которые у нас работают, находятся в тревожном ожидании. Сейчас Федерация в опережающем порядке пытается решить эти вопросы, мы на региональном уровне тоже должны это делать. У нас есть свои особенности, и уровень бедности населения существенно выше, чем в других регионах. Мы переживаем острейший экономический и социальный шок, еще не понимаем, чем все закончится. Население наше ждет от нас каких-то решений. Правительство вырабатывает те или иные предложения, они очень важны, но, в целом, пока не снимают остроты проблемы.
Обратиться к правительству РФ и полпреду президента в ДФО Юрию Трутневу с просьбой поддержать инициативы Российского союза промышленников и предпринимателей, «Деловой России» и Торгово-промышленной палаты призвал депутат Геннадий Доржиев. По его словам, эти общественные организации предложили признать пострадавшими от пандемии коронавируса все отрасли экономики.
- Мы должны поддержать инициативы, потому что одним нашим региональным бюджетом мы не справимся. Основные расходы предпринимателей - это фонд оплаты труда и налоги от него, - подчеркнул парламентарий.
Геннадий Доржиев также акцентировал внимание на необходимость принятия упреждающих мер по стабилизации рынка труда, поскольку предприятия и компании будут вынуждены сокращать работников.
- Нужно заранее предусмотреть все необходимые меры: трудоустройство, переобучение, переквалификацию. Надо будет строить совершенно другую модель экономики, - отметил парламентарий.
Участники совещания поддержали предложение депутата. По итогам состоявшегося обсуждения принято решение продолжить эту работу в рабочем порядке в Народном Хурале.
Фото: «Номер один»
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