Андреян Зыбынов: «Мы переживаем острейший экономический и социальный шок»

Депутаты Хурала Бурятии призывают поддержать все отрасли экономики





Депутаты Хурала Бурятии на рабочем совещании в правительстве обсудили меры дополнительной поддержки бизнеса из-за введенных ограничений. В совещании, которое вел первый зампред правительства РБ Игорь Зураев, приняли участие представители министерств, Торгово-промышленной палаты республики и бизнесмены, сообщили в пресс-службе парламента.