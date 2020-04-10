В Бурятии сократят часть судейского корпуса

Для заваленных делами судов это неприятная новость





Обвальное падение цен на нефть и газ, а также потери экономики из-за санитарно-эпидемиологических блокировок и предстоящее в этом году падение доходов федерального бюджета вынуждает власти приступить к повсеместному сокращению числа высокооплачиваемых чиновников и судей. В Бурятии процесс, похоже, начался с сокращения судейского сообщества. Он будет проходить поэтапно, но уже к 1 мая каждый суд в Бурятии должен определиться с объемами сокращений.

О предстоящих сокращениях в Бурятии, в частности, говорится в письме генерального директора Судебного департамента при Верховном суде РФ Александра Гусева.«В целях реализации мероприятий по оптимизации служебной нагрузки судей и работников аппаратов судов общей юрисдикции предлагаю провести работу по сокращению численности судей и работников аппаратов судов соответствующего субъекта РФ (Верховного суда республики, краевого, областного суда, суда автономной области, суда автономного округа, а также районных судов) на две-три вакантных должности судей и четыре-шесть единиц работников аппарата судов», сообщается в письме г-на Гусева, датированном 23 марта 2020 года.Как отмечается в письме, предложения о сокращении судейского корпуса в каждом конкретном суде необходимо отправить в Судебный департамент ВС РФ до 1 мая 2020 года.В Бурятии весть о сокращении судейских кадров восприняли настороженно.- Если правоохранительные органы, особенно полицию, у нас сокращают и реорганизуют регулярно, то вот уменьшение численности аппаратов судей и самих служителей закона ранее не наблюдалось, - говорит известный улан-удэнский адвокат Маргарита Голицына. - Видимо, ситуация с бюджетом дошла до такого печального состояния, когда нет иного выхода кроме как сокращения госаппарата и судейского корпуса.По словам адвоката, сокращение судей - в целом плохая новость для общества. Ведь сегодня, особенно на уровне районных судов Бурятии, у людей в мантиях наблюдается колоссальная служебная нагрузка. В производстве находятся десятки и сотни дел одновременно, и столь большой объем работ нередко приводит к судейским ошибкам и в целом к снижению качества правосудия. Ничего хорошего для людей в этом нет.Тем не менее, как отмечают эксперты, увольняемые судьи - это не обычные люди, которых в кризис просто уведомляют и отправляют на улицу с мизерным выходным пособием. Они относятся к одной из ветвей власти, поэтому в определенной степени защищены и отношение к ним будет особым.Как отмечается в письме Гусева, «при проведении указанных мероприятий учитывать наличие вакантных должностей и показатели служебной нагрузки судей».Судя по всему, под сокращение попадут и незанятые судебные ставки в районах. А также судьи, у которых уже выработан судейский стаж. И которые при выходе в почетную отставку будут получать значительное ежемесячное содержание и социальные льготы.Но пока никаких конкретных решений по судьям Бурятии, судя по всему, не принято, поскольку сроки для непопулярных решений еще имеются. Так, пресс-секретарь Верховного суда Бурятии Анастасия Монхорова в телефонном разговоре сообщила «Номер один», что «пока говорить о каких-либо кадровых изменениях преждевременно, поскольку нет никакой ясности».Между тем, как мы уже сообщали, сегодня в Бурятии все суды в условиях эпидемиологической блокады, начиная с 19 марта, работают по особому порядку. Они первыми ввели самоизоляцию и практически запретили вход в здание Фемиды обычным гражданам, поскольку, в отличие от многих ведомств, работают в стесненных условиях и при большом потоке посетителей. Нередко из группы риска по коронавирусу. И в этих условиях перешли во многом на дистанционный режим работы. Так, согласно постановлению Президиума ВС РФ, суды до 10 апреля, а теперь уже как минимум до 1 мая, рассматривают лишь безотлагательные дела. И несложные, которые можно рассматривать в упрощенном порядке без вызова свидетелей. А судебные иски принимают только через почту или интернет.Это как минимум в два раза снизило количество назначаемых к рассмотрению дел. Однако судиться народ не перестанет и после окончания карантина у судей накопится просто вал не разрешенных по существу дел и отложенных процессов, что в несколько раз может увеличить ежемесячную нагрузку. Как в этих условиях будет сокращаться судейский корпус, совершенно непонятно.Станислав Сергеев, «Номер один»Фото: «Номер один»