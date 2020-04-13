Глава Бурятии уволил своего советника

Вадим Тыхеев написал заявление по собственному желанию





13 апреля глава Бурятии Алексей Цыденов подписал распоряжение об увольнении Вадима Тыхеева с должности своего советника. Чиновник написал заявление по собственному желанию.

О работе Вадима Тыхеева на посту советника главы Бурятии практически ничего не известно. До назначения на эту должность Вадим Тыхеев длительное время работал в администрации главы и правительства Бурятии, в частности, занимал пост главного специалиста-эксперта Комитета специальных программ.Фото: пресс-служба правительства Бурятии