Глава Минсельхоза Бурятии получил представление прокуратуры

Министерство «зажало» субсидии фермерам





Прокуратура Бурятии выявила нарушения в работе министерства сельского хозяйства и продовольствия РБ.

«Выявлены факты предоставления двум предпринимателям из Хоринского и Еравнинского районов субсидии в заниженном размере. Фермерам не в полном объеме возмещена часть понесенных затрат на покупку сельскохозяйственной техники», сообщили в надзорном ведомстве.Прокуратура внесла главе Минсельхоза представления. По результатам их рассмотрения предпринимателям перечислена недополученная субсидия в размере 105 тыс. рублей.Фото: «Номер один»