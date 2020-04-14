Глава Бурятии назначил себе нового советника

14 апреля глава Бурятии Алексей Цыденов подписал распоряжение о назначении Александра Ундонова на должность своего советника. Ранее он занимал пост начальника отдела государственной службы Комитета государственной службы и кадровой политики Администрации главы и правительства РБ.
Напомним, вчера Алексей Цыденов подписал распоряжение об увольнении
своего советника Вадима Тыхеева. Чиновник написал заявление по собственному желанию.
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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