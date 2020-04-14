Глава Бурятии назначил себе нового советника

Пост занял чиновник из администрации руководителя республики





14 апреля глава Бурятии Алексей Цыденов подписал распоряжение о назначении Александра Ундонова на должность своего советника. Ранее он занимал пост начальника отдела государственной службы Комитета государственной службы и кадровой политики Администрации главы и правительства РБ.