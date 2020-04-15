У зампреда правительства Бурятии нет полной ясности в ситуации с коронавирусом

Антон Виноградов призвал помогать тем, кто находится в тревожном состоянии





Полномочное представительство Бурятии в Москве открыло электронную горячую линию для земляков. Теперь любой желающий может задать вопрос по электронной почте и получить гарантированный ответ, сообщили в пресс-службе полпредства.