У зампреда правительства Бурятии нет полной ясности в ситуации с коронавирусом

Полномочное представительство Бурятии в Москве открыло электронную горячую линию для земляков. Теперь любой желающий может задать вопрос по электронной почте и получить гарантированный ответ, сообщили в пресс-службе полпредства.
Обратиться за помощью можно по электронной почте: haluun-line@yandex.ru
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«В настоящий момент очень важно помочь землякам в период самоизоляции и оказать поддержку, - подчеркнул глава полпредства Антон Виноградов. - Необходимо помогать тем, кто сейчас изолирован в небольших комнатах, проживает в одиночестве и находится в тревожном состоянии, всем нам, стать участливее в этой ситуации неполной ясности с коронавирусом».
Зампред правительства Бурятии также призвал земляков оставаться дома и выходить на улицу только при крайней необходимости и напомнил о телефонных номерах горячих линий по коронавирусу в Москве: +7 (495) 870-45-09. По этому номеру расскажут о всех деталях соблюдения режима самоизоляции, проконсультируют, где можно сдать анализы на коронавирус, а также дадут номера служб, которые оказывают помощь с доставкой продуктов, и ответят на многие другие вопросы. Часы работы горячей линии: 08:00–21:00 ежедневно.
Также в круглосуточном режиме работает информационная линия по вопросам диагностики и профилактики коронавируса: +7 (499) 251-83-00.
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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