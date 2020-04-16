В Бурятии оштрафовали главу Тарбагатайского района

Администрация заключила контракт без конкурса





Прокуратура Бурятии выявила нарушения в работе администрации Тарбагатайского района.

В мае 2019 года в соответствии с соглашением администрация главы и правительства РБ предоставила районной администрации субсидии на реализацию мероприятий по охране правопорядка и общественной безопасности. Администрация района заключила договор на поставку, монтаж и ввод в эксплуатацию камер видеонаблюдения в селе Нижний Саянтуй с единственным поставщиком – индивидуальным предпринимателем. По указанному договору подписан акт выполненных работ и произведена оплата.«Вопреки соглашению муниципальное образование не обеспечило конкурентного способа определения подрядчика в рамках закона «О контрактной системе в сфере закупок». Условия расходования субсидии не исполнены», сообщили в надзорном ведомстве.За нарушение условий расходования межбюджетных трансфертов глава района привлечен к административной ответственности и оштрафован на 10 тысяч рублей.Фото: «Номер один»