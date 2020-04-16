Глава Минстроя Бурятии получил представление прокуратуры

Министерство «зажало» субсидии для районов





Прокуратура Бурятии выявила нарушения в работе Министерства строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса РБ. Они касались перечисления муниципалитетам субсидий.

«Субсидия на выполнение мероприятий по внесению изменений в документацию территориального планирования в 2019 году в бюджеты 17 муниципальных образований предоставлена в заниженном на 17,5 млн рублей размере. В результате несвоевременного перечисления средств у администрации Окинского района образовалась просрочка по оплате исполненного контракта», сообщили в надзорном ведомстве.Также допускались нарушения при финансовой поддержке теплоснабжающих организаций. Так, пяти хозяйствующим субъектам занизили субсидию на компенсацию расходов, связанных с ростом цен на мазут и уголь, на 1,7 млн рублей.По итогам проверки министр строительства и ЖКХ республики Николай Рузавин получил представление прокуратуры, после чего принял меры для устранения нарушений. Министерством подготовлены финансовые документы для выплаты организациям недополученной субсидии. К дисциплинарной ответственности привлечены два должностных лица.Фото: «Номер один»