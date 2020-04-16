Зампред правительства Бурятии поблагодарил Главного военного прокурора

Валерий Петров помог республике с защитными костюмами





Зампред правительства Бурятии по социальному развитию Вячеслав Цыбикжапов поблагодарил министерство обороны РФ и заместителя Генерального прокурора - Главного военного прокурора Валерия Петрова за помощь в виде 300 защитных костюмов для работы в условиях распространения кроронавирусной инфекции.

- От лица правительства Бурятии хочу поблагодарить министерство обороны и Валерия Георгиевича за оказанную нам поддержку. В нынешней непростой ситуации нам нужна любая помощь. Костюмы поступили в регион очень своевременно, - подчеркнул Вячеслав Цыбикжапов.Напомним, 15 апреля в Бурятию специальным рейсом министерства обороны поступили 300 комплектов медицинской одежды, каждый из которых включает в себя костюм, респиратор, перчатки и лицевой экран. Костюмы переданы медицине катастроф и будут распределены Минздравом Бурятии в зависимости от нужд учреждений.Фото: gvp.gov.ru