Доход главы Бурятии чуть подрос

Алексей Цыденов заработал на 50 тысяч больше





Глава Бурятии Алексей Цыденов опубликовал декларацию о доходах и имуществе за 2019 год. Согласно обнародованным данным, его доход главы составил 5 млн 681 тысячу рублей. Это на 51 тысячу больше, чем в 2018 году.

Супруга Алексея Цыденова в 2019 году не заработала ни рубля. Эта же картина наблюдалась и в 2018 году.Список недвижимости семьи Цыденовых не изменился. В него входят жилой дом площадью 338 квадратов, квартира площадью 121 кв.м и земельный участок размером около 7,5 соток.Автомобили и другие транспортные средства на членов семьи Цыденовых не зарегистрированы.Фото: пресс-служба правительства Бурятии