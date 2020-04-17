Зампред правительства Бурятии переписал все имущество на жену

У Антона Виноградова теперь нет ни квартиры, ни машины





Зампреды правительства Бурятии опубликовали декларации о доходах за 2019 год. Самым «бедным» зампредом оказался глава полпредства Бурятии в Москве Антон Виноградов. Его доход составил всего 2,2 млн рублей, что, впрочем, на 500 тысяч больше, чем в 2018 году.

А вот в списке собственности г-на Виноградова произошли изменения. Так, из него исчезла квартира площадью 80 кв. метров и автомобиль Toyota RAV-4, задекларированные в 2018 году. Таким образом, теперь глава полпредства «гол как сокол».Примечательно, что квартира такой же площади и автомобиль такой же марки теперь числятся за супругой Антона Виноградова. Годом ранее ни недвижимости, ни машины в ее декларации не было.Фото: russianstock.ru