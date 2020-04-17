Руководители мэрии Улан-Удэ будут персонально отвечать за борьбу с коррупцией

Соответствующее постановление подписал мэр города





Руководители структурных подразделений администрации Улан-Удэ и районов города понесут персональную ответственность за работу по противодействию коррупции в возглавляемых ими подразделениях. Соответствующее постановление 13 апреля подписал мэр столицы Бурятии Улан-Удэ Игорь Шутенков.

Горсовету и Контрольно-счетной палате Улан-Удэ рекомендовано принять документ о персональной ответственности за профилактику и противодействие коррупции в возглавляемых органах местного самоуправления.Кроме того, к антикоррупционной работе привлекут общественников. Ответственные специалисты должны будут эффективно взаимодействовать с городской Общественной палатой и привлекать ее к участию в различных мероприятиях.Персональная ответственность за антикоррупционную деятельность будет возложена и на руководителей муниципальных учреждений и предприятий. Этим пунктом будут дополнены их должностные обязанности, сообщили в мэрии города.Фото: «Номер один»