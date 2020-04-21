Минстрой Бурятии распределял субсидии как хотел

Их получали даже те, кто не подавал заявок





Прокуратура Бурятии проверила соблюдение бюджетного законодательства в работе Минстроя республики.

«Министерством допущены нарушения при распределении между муниципалитетами субсидии на капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. Средства субсидии предоставлены муниципальным образованиям «Закаменский район», «Кабанский район» и «Город Северобайкальск» без их заявок на получение указанных средств. Кроме того, муниципальное образование «Кабанский район» не соответствовало установленным критериям отбора получателей субсидии», сообщили об итогах проверки в надзорном ведомстве.За нарушение порядка предоставления межбюджетных трансфертов должностное лицо министерства привлечено к административной ответственности и оштрафовано на 10 тыс. рублей.Фото: «Номер один»