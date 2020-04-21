Председатель горсовета Улан-Удэ: «Стараемся всегда быть на связи, помогать»

21 апреля в России празднуется День местного самоуправления





Праздник установлен указом президента РФ от 10 июня 2012 года для повышения роли и значения института местного самоуправления, развития демократии и гражданского общества, сообщили в пресс-службе горсовета Улан-Удэ.

Улан-Удэнский городской Совет депутатов является представительным органом местного самоуправления, обладающим правом законодательной инициативы. В том виде, в каком горсовет работает сейчас, он был создан в 1995 году, когда вышел закон РФ «Об общих принципах организации органов местного самоуправления в Российской Федерации». В городской Совет депутатов первого созыва были избраны 22 депутата сроком на 4 года. В течение первого года работы депутатского корпуса был разработан Устав города. Улан-Удэ стал первым в республике городом, зарегистрировавшим этот документ в Министерстве юстиции Республики Бурятия.Сегодня в Улан-Удэнском горсовете шестого созыва работают 30 депутатов, срок их полномочий – 5 лет. Выборы состоялись 8 сентября 2019 года.- Главными задачами нашего созыва я считаю оперативное взаимодействие с администрацией города Улан-Удэ, правительством Республики Бурятия, Народным Хуралом в работе над бюджетом города, в реализации национальных проектов, в исполнении наказов избирателей, – говорит председатель Улан-Удэнского горсовета Чимит Бальжинимаев. – Важное условие работы - это привлечение общественности и «народный контроль», мы ведь работаем для горожан. Каждый депутат на своём округе ведет постоянную работу с жителями, принимает обращения, помогает решить проблемы, в том числе и адресно. Сотрудничаем со школами, детсадами, домами творчества, ветеранскими, общественными организациями. Стараемся всегда быть на связи, помогать. Поздравляю коллег с Днём местного самоуправления, желаю сил, энергии и успехов в работе на благо Улан-Удэ.Фото: горсовет Улан-Удэ