В горсовете Улан-Удэ рассмотрят закон о «наливайках»

Местные власти могут ужесточить требования к продавцам алкоголя в жилых домах





23 апреля состоялось заседание президиума Улан-Удэнского городского Совета депутатов. На нём рассмотрели вопрос о поправках в закон, который ограничит возможность торговать алкоголем в кафе, расположенных в многоэтажных жилых домах, если площадь заведения меньше 20 кв. м.

В связи с этим Комитету по местному самоуправлению, правопорядку и законности горсовета поручили провести заседание, на котором подробно будет рассмотрен вопрос о необходимости введения дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной продукции в помещениях, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. Вопрос будет рассмотрен с приглашением структурных подразделений администрации города.





- Нужно учесть не только интересы жителей, которые страдают от такого соседства, но и предпринимателей. Мы изучим опыт других регионов, - заключил Чимит Бальжинимаев.







Заседание президиума проходило в онлайн режиме.







- Вопросы о деятельности «наливаек» поднимали депутаты неоднократно. С осени прошлого года работа была начата. Депутатам поступали жалобы от жителей города на нарушение тишины в темное время суток, был проведён ряд совещаний по данному вопросу. Так, на отчете Управления МВД России по Улан-Удэ депутаты задавали вопросы о запрете или регулировании работы таких заведений, - подчеркнул председатель горсовета Чимит Бальжинимаев.Кроме этого, ранее состоялось совещание под председательством депутата Дмитрия Турченюка, на котором присутствовали представители Роспотребнадзора, Министерства промышленности РБ и Комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству. На тот момент законных оснований для запрета работы таких точек по продаже алкоголя не было.17 апреля депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном, чтении законопроект, который ограничит возможность торговать алкоголем в кафе, расположенных в многоэтажных жилых домах.Одновременно «закон о наливайках» передает регионам право по ужесточению нормы — местные власти смогут определять предельную площадь зала обслуживания посетителей баров и ресторанов, а также ограничивать их право продавать алкоголь вплоть до полного запрета на подобную торговлю в жилых домах.Фото: горсовет Улан-Удэ