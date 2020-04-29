На сессии Хурала Бурятии будут лишать постов сразу трех депутатов

Вопрос о снятии с должностей сразу троих депутатов Хурала Бурятии - зампредседателя НХ РБ Баира Жамбалова («ЕР»), председателя комитета по законности Виктора Малышенко (КПРФ) и зампредседателя комитета по экономике Егора Олзоева (КПРФ) - в очередной раз включен в повестку сессии регионального парламента. Она запланирована на 6 мая
Депутаты Хурала снова, как и в 2009 году (когда в республике бушевал «свиной» грипп), наденут медицинские маски. Как сообщили в пресс-службе парламента, «сессия пройдет в масочном режиме и режиме социального дистанцирования».
- Число приглашенных на сессию будет заметно сокращено, что позволит депутатам обеспечить безопасную дистанцию между креслами и спокойно голосовать, - сообщили в Хурале.
Правда, неспокойная ситуация на сессии практически гарантирована, поскольку первым вопросом будет снятие с должности депутата Баира Жамбалова. Которого СУ СКР РФ по РБ подозревает в том, что он сбил на своем джипе несовершеннолетнюю
Галину Бурчевскую, скрывшись с места ДПП.
Напомним, что Жамбалов вскоре потерял практически все посты, кроме должности зампредседателя НХ и, по сведениям «Номер один», пообещал руководству парламента добровольно сложить с себя полномочия на апрельской сессии Хурала. Однако в связи с тем, что от параллельно сделанного Жамбалову предложения перейти в исполнительную власть отказались, он забрал свое заявление об уходе из Народного Хурала.
Соответственно, региональному руководству «Единой России» пришлось уже на майской сессии ставить вопрос о принудительном освобождении Жамбалова от занимаемой должности. Исход голосования практически предрешен.
- Депутаты вскоре подойдут к новому избирательному циклу, и снятие Жамбалова будет для них имиджевой вещью, с помощью которой они могут продемонстрировать избирателям, что у нас нет неприкасаемых и за все необходимо отвечать, - считает политический эксперт Григорий Тупик. - Скорее всего, депутаты «снесут» Жамбалова, чтобы никто им не задавал потом лишних вопросов.
Касаемо депутатов-коммунистов Виктора Малышенко и Егора Олзоева, эксперт сомневается, что они лишатся должностей. Ведь если снятие с должности подозреваемого в тяжком преступлении депутата-«единоросса» наверняка будет положительно оценено избирателями, то по коммунистам все гораздо сложнее. Ведь ни в каких преступлениях и даже административных проступках их не обвиняют, а все претензии «единороссов» связаны с участием Малышенко и Олзоева в митинге, проходившем в сентябре 2019 года на площади Советов под эгидой сенатора Вячеслава Мархаева.
- Если бы этот вопрос поставили осенью, то они бы уже не работали в Народном Хурале, - продолжает Григорий Тупик. - Но вопрос затянули на полгода, и сегодня, когда уже нет никакого эмоционального накала и все забыли, за что, собственно, хотят их снять, трудно убедить депутатов голосовать «за».
Решение по троим депутатам, судя по процедуре, будет приниматься в режиме тайного голосования.
Напомним, вопрос о лишении полномочий Малышенко и Олзоева уже вносился на рассмотрение мартовский сессии Хурала, однако перед началом заседания он неожиданно исчез из повестки.
Дмитрий Родионов, «Номер один»
Фото: «Номер один»
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