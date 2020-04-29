На сессии Хурала Бурятии будут лишать постов сразу трех депутатов

Помимо «единоросса» Жамбалова это коммунисты Олзоев и Малышенко





Вопрос о снятии с должностей сразу троих депутатов Хурала Бурятии - зампредседателя НХ РБ Баира Жамбалова («ЕР»), председателя комитета по законности Виктора Малышенко (КПРФ) и зампредседателя комитета по экономике Егора Олзоева (КПРФ) - в очередной раз включен в повестку сессии регионального парламента. Она запланирована на 6 мая