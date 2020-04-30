От Баира Жамбалова в Хурале Бурятии не останется даже следа

Фракция «Единой России» в Хурале Бурятии предложила на июньской сессии рассмотреть вопрос о ликвидации должности одного вице-спикера. Об этом сообщила руководитель фракции «ЕР» в парламенте Лариса Крутиян.
Напомним, сейчас у спикера Хурала Владимира Павлова два заместителя – Цырен-Даши Доржиев и Баир Жамбалов. Последний на днях стал фигурантом уголовного дела
о смертельном наезде на девушку в январе этого года. Ожидается, что на сессии 6 мая депутаты лишат его занимаемого поста
.
Таким образом, после выдворения Баира Жамбалова с поста вице-спикера эта должность будет сокращена.
Фото: «Номер один»
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