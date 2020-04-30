30.04.2020
От Баира Жамбалова в Хурале Бурятии не останется даже следа

От Баира Жамбалова в Хурале Бурятии не останется даже следа

Его выгонят с поста вице-спикера, а должность сократят

Фракция «Единой России» в Хурале Бурятии предложила на июньской сессии рассмотреть вопрос о ликвидации должности одного вице-спикера. Об этом сообщила руководитель фракции «ЕР» в парламенте Лариса Крутиян.

Напомним, сейчас у спикера Хурала Владимира Павлова два заместителя – Цырен-Даши Доржиев и Баир Жамбалов. Последний на днях стал фигурантом уголовного дела о смертельном наезде на девушку в январе этого года. Ожидается, что на сессии 6 мая депутаты лишат его занимаемого поста.

Таким образом, после выдворения Баира Жамбалова с поста вице-спикера эта должность будет сокращена.

Фото: «Номер один»
хурал
^