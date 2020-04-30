От Баира Жамбалова в Хурале Бурятии не останется даже следа

Его выгонят с поста вице-спикера, а должность сократят





Фракция «Единой России» в Хурале Бурятии предложила на июньской сессии рассмотреть вопрос о ликвидации должности одного вице-спикера. Об этом сообщила руководитель фракции «ЕР» в парламенте Лариса Крутиян.