Депутатов Хурала Бурятии напугал кашель спикера

Перед сессией всем народным избранникам предложили сдать тест на коронавирус





Сегодня на заседании Совета Народного Хурала обсуждалась повестка грядущей сессии, назначенной на 6 мая. Однако встал вопрос о ее переносе из-за сложных эпидемиологических условий. По этому поводу состоялась небольшая перепалка между депутатом Игорем Бобковым и председателем Хурала Владимиром Павловым.

По словам Бобкова, внесенные на сессию вопросы ничего не значат для гражданского населения республики. При этом он усомнился в состоянии здоровья спикера.- Вам сколько лет? – спрашивал Бобков Палова.- Я на четыре года младше Путина, уклончиво ответил спикер.- То есть вы во всем на Путина ориентируетесь? По росту, по весу, по амбициям? – подколол депутат своего начальника.После того, как выяснилось, что Владимиру Павлову 63 года, Игорь Бобков объяснил причину своего интереса:- Вы обязаны дома сидеть на самоизоляции! Вы когда сессию ведете, вы все время покашливаете! Мы все сейчас находимся в режиме хронического подозрения. Поэтому я предлагаю перенести сессию, - заявил он.Далее в ходе обсуждения выяснилось, что организаторы сессии предприняли все меры предосторожности: в зале будут только депутаты, представители правового управления Хурала, глава республики и 4 видеооператора. А схема рассадки позволит соблюсти социальную дистанцию. Однако, Игорю Бобкову показалось этого недостаточно, и он внес новое предложение.- Накануне я начал подкашливать, - издалека начала депутат. - Сначала кашель был редкий. Потом я каждый день стал кашлять. Я сходил к врачу и сделал платный тест. Не знаю до сих пор от чего кашель. Но у меня есть вот этот тест, есть куча справок. Если вы проголосуете, чтобы провести сессию, то потребуйте, чтобы все принесли справки.Это предложение депутаты поддержали, и решили направить заявку на тестирование народных избранников на коронавирус. Однако встал вопрос, за чей счет тестировать депутатов. По словам спикера, использовать бесплатные тесты, необходимые населению, не очень корректно, поэтому депутаты должны приобрести платные тесты. А потраченные деньги потом будут возмещены из бюджета.Фото: «Номер один»