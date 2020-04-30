30.04.2020
«Единороссы» в Хурале Бурятии не оценили героизм депутата из КПРФ

«Единороссы» в Хурале Бурятии не оценили героизм депутата из КПРФ

Виктор Малышенко предложил лишить его должности, но сохранить кресло его однопартийцу

Как уже сообщал «Номер один», на ближайшую сессию Народного Хурала, которая состоится 6 апреля, внесены вопросы по снятию с должностей двух депутатов-коммунистов – председателя комитета по госустройству, местному самоуправлению, законности и вопросам государственной службы Виктора Малышенко и зампреда комитета по экономической политике, природопользованию и экологии Егора Олзоева.

Поводом для изгнания коммунистов стало их участие в несанкционированном митинге в Улан-Удэ в сентябре 2019 года. После этого поведение депутатов от КПРФ рассмотрели на комиссии Хурала по мандатам и депутатской этике. Та признала поведение Малышенко и Олзоева неэтичным и предложила им публично извиниться.

Кроме того, поведение коммунистов рассматривала и специальная комиссия, созданная в Хурале из депутатов-«единороссов» (Бардунаев, Будаева, Вахрамеев, Ведерников, Носков, Щевцов). Комиссия решила, что действия Малышенко и Олзоева на митинге «дискредитировали законодательный орган республики» и рекомендовала лишить их занимаемых постов.

Сегодня состоялось заседание Совета Народного Хурала, где депутаты предварительно обсудили повестку. В числе прочего, прозвучали предложения о переносе рассмотрения вопросов по снятию коммунистов. Такую точку зрения высказали, в основном, представители других партий. В частности, Иринчей Матханов предположил, что если вопросы перенести, то за это время у единороссов «прибавится мудрости». Видимо для того, чтобы вообще отказаться от карательных мер.

С неожиданным предложением выступил Виктор Малышенко.

– Коль уж один из коммунистов должен остаться работать в Хурале… Олзоева оставьте, снимите вопрос по Олзоеву, а с Малышенко разбирайтесь дальше, - бросился он на амбразуру.

Впрочем, депутаты-единороссы отказались пойти на поводу у своего коллеги и отказались переносить вопросы. В итоге их все-таки будут рассматривать на очередной сессии. Впрочем, у депутатов еще есть время вычеркнуть их из повестки.

Фото: «Номер один»
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