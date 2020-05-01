Мэр Улан-Удэ назначил нового замглавы администрации Советского района

Базар Батожаргалов работал на различных должностях в мэрии с 2001 года





Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков подписал распоряжение о назначении Базара Батожаргалова на должность заместителя руководителя администрации Советского района по организационной работе. Он приступит к своим обязанностям с 1 мая.

Базар Баирович Батожаргалов родился в 1975 году. В 1994 году окончил Иркутскую банковскую школу Банка России, в 2002 году - Бурятскую государственную сельскохозяйственную академию по специальности «экономист», в 2008 году – Сибирскую академию государственной службы по направлению «Государственное и муниципальное управление».С 1995 по 2000 годы работал экономистом в Бурятском ПАКБАНКЕ г. Улан-Удэ, ООО «Этнос» и других организациях.В 2001 году Базар Батожаргалов начал работу в структурных подразделениях администрации Улан-Удэ. Работал на разных должностях в Комитете по управлению имуществом, Комитете по социально-экономическому развитию, администрации Железнодорожного района, Комитете экономического развития.С 2010 по 2015 годы занимал должность заместителя руководителя администрации Железнодорожного района, с 2015 года по настоящее время был заместителем руководителя по вопросам жизнеобеспечения администрации Октябрьского района Улан-Удэ.Фото: мэрия Улан-Удэ