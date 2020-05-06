Депутат не удовлетворен работой Владимира Павлова по поддержке экономики





Вопрос об отставке спикера Хурала Владимира Павлова на сегодняшней сессии Хурала Бурятии поднял депутат и бизнесмен Иринчей Матханов во время часа заявлений, который предваряет обсуждение основной повестки.

- Потому что за последние месяцы, когда страна оказалась в сложном положении, мы не разу его не видели, как он обсуждает проблемы экономики, сельского хозяйства. Ни на одной встрече с правительством, с главой Бурятии его не было, - говорил он.По его словам, депутаты регулярно прорабатывали с правительством различные меры поддержки бизнеса, вносили различные предложения. Однако спикер, по мнению депутата, не принимал участие в этой работе.- Считаю, что в такой ситуации Владимир Анатольевич поступил не так, как положено нашему лидеру, - поделился мнением Иринчей Матханов. И предложил спикеру написать заявление о сложении полномочий.Сам Владимир Павлов посетовал, что правила часа заявлений не позволяют комментировать чужие выступления, однако небольшую ремарку все же сделал:- Жаль, что комментировать нельзя, но скажу, что вы дали неверную информацию, - парировал спикер.Фото: «Номер один»