Для этого создана специальная комиссия





Сегодняшнюю сессию Хурала Бурятии депутаты начали с обсуждения, пожалуй, одного из самых скандальных и резонансных вопросов: снятие Баира Жамбалова с поста вице-спикера республиканского парламента. Вопреки ожиданиям, депутаты не стали сразу увольнять зампреда, а создали специальную комиссию, которая будет рассматривать этот вопрос.

Вопрос о создании комиссии включили в повестку на основании обращения фракции «Единой России», которую еще недавно возглавлял Жамбалов. Официальная формулировка предстоящего увольнения зампреда Хурала – «нарушение депутатской этики».- Для рассмотрения указанного обращения Народный Хурал образует комиссию из числа депутатов, в состав которой входит в обязательном порядке представитель от каждого комитета, а также один из заместителей председателя Хурала (председатель комиссии) для рассмотрения фактов, которые могут послужить основанием для досрочного прекращения полномочий должностных лиц, - пояснила докладчик по вопросу, депутат Лариса Крутиян.Созданной комиссии дали всего несколько часов на принятие решения:- Комитет предлагает определить срок для подготовки заключений указанной комиссии, а также комиссии по мандатам и депутатской этики - до 13 часов 6 мая 2020 года, - заявила Лариса Крутиян.Председателем комиссии назначили другого вице-спикера Хурала Цырена Доржиева. Также в комиссию вошли депутаты Зоригто Цыбикмитов, Лариса Крутиян, Татьяна Мантатова, Валерий Доржиев, Вячеслав Цыбиков и Дмитрий Дружинин.К слову, состав комиссии не устроил некоторых парламентариев. Так, Иринчей Матханов попенял на отсутствие фракционного паритета.- Я думаю, что в эту комиссию должны войти депутаты в пропорции по 25 процентов от каждой фракции, - заявил он. - Давайте возьмем за основу, что раз есть многопартийность, хоть иногда и фиктивная, давайте ее придерживаться.Другой депутат, Буда-Ширап Батуев, начал свое выступление с песни:- Не думай о секундах свысока, настанет время, сам поймешь, наверное… - пропел народный избранник. После чего призвал членов комиссии не ронять статус депутата Хурала.В итоге состав комиссии утвердили, и ее члены до 13 часов должны определиться по поводу дальнейшей судьбы Жамбалова.Напомним, вице-спикера Народного Хурала Бурятии и экс-руководителя бурятского отделения партии «Единая Россия» Баира Жамбалова подозревают в смертельном наезде на Галину Бурчевскую возле села в Батурино в январе 2020 года.Ранее ему было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлёкшем причинение смерти человеку, соединённое с оставлением места происшествия) и ст. 125 УК РФ (оставление в опасности), так как, по версии следствия, после наезда на девочку он не оказал еще живой потерпевшей помощь и скрылся с места ДТП.Недавно суд поместил Баира Жамбалова под домашний арест. Обвинение просило отправить обвиняемого в следственный изолятор на два месяца.Фото: «Номер один»