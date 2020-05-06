Для этого им нужно уведомить главу республики





Ослабление правил для чиновников рассмотрели на сегодняшней сессии депутаты Хурала Бурятии. Законопроект носит больше формальный характер, ведь еще в декабре соответствующие изменения были внесены в федеральное законодательство. Однако в Бурятии они начинают полноценно действовать только после внесения изменений в республиканские законы.

В пояснительной записке к законопроекту, внесенному в Хурал, говорится, что отныне лица, замещающие государственные и муниципальные должности, могут в отдельных случаях принимать участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией с предварительным уведомлением высшего должностного лица субъекта.То есть, условному чиновнику нужно будет уведомить главу Бурятии о том, что он собирается бесплатно работать в некой некоммерческой организации. Однако, нередки случаи, когда некоммерческие организации служат прикрытием для разного рода сомнительной деятельности. Впрочем, это уже полномочия силовых структур.Хурал принял подробный порядок уведомления главы Бурятии. Оно обязательно должно быть на бумажном носителе. Единый образец документа, а также специальный журнал регистрации уведомлений также прописаны в законопроекте.Фото: «Номер один»