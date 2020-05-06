Чиновники объясняют это нововведение необходимостью поддержки граждан





Сегодня Хуралу был представлен законопроект «О введении на территории Республики Бурятия специального налогового режима «Налог на профессиональный доход». По факту Бурятия становится частью федерального эксперимента.

Объясняется такое рвение в числе прочего необходимостью «обеспечения устойчивого развития», и принятия «антикризисных мер по поддержке малого и среднего предпринимательства в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции». По крайней мере, об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту.По мнению авторов проекта, его одобрение не только будет способствовать легализации предпринимательской деятельности физических лиц, но и позволит самозанятым гражданам пользоваться отдельными мерами государственной поддержки.Между тем, на сайте налоговой службы поясняется, что налог на профессиональный доход — это новый специальный налоговый режим для самозанятых граждан, который можно применять с 2019 года. Действовать этот режим будет в течение 10 лет. Пока он вводится в 23 регионах России.С 1 июля остальные регионы по своему желанию смогут также присоединиться к эксперименту. Это решение власти регионов должны принимать самостоятельно.Налог на профессиональный доход — это не дополнительный налог, а новый специальный налоговый режим. Переход на него осуществляется добровольно. У тех налогоплательщиков, которые не перейдут на этот налоговый режим, остается обязанность платить налоги с учетом других систем налогообложения, которые они применяют в обычном порядке.Физические лица и индивидуальные предприниматели, которые переходят на новый специальный налоговый режим (самозанятые), могут платить с доходов от самостоятельной деятельности только налог по льготной ставке — 4 или 6%. Это позволяет легально вести бизнес и получать доход от подработок без рисков получить штраф за незаконную предпринимательскую деятельность.Другими словами, власти Бурятии могли и не применять новый налоговый режим на территории республики. Однако чиновники решили, что в нынешних условиях он будет как нельзя кстати.Фото: «Номер один»