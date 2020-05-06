За лишение его должности проголосовали 43 депутата





С сегодняшнего дня должность одного из двух заместителей председателя республиканского парламента оказалась вакантной. Вице-спикера Народного Хурала Бурятии и экс-руководителя бурятского отделения партии «Единая Россия» Баира Жамбалова, которого подозревают в смертельном наезде на Галину Бурчевскую в Батурино в январе 2020 года, лишили занимаемого поста.

Сначала этот вопрос рассматривала специальная комиссия, которую создали сегодня на сессии Хурала. Напомним, председателем комиссии назначили другого вице-спикера Хурала Цырена Доржиева. Также в комиссию вошли депутаты Зоригто Цыбикмитов, Лариса Крутиян, Татьяна Мантатова, Валерий Доржиев, Вячеслав Цыбиков, Дмитрий Дружинин.Вопрос о создании такой комиссии уже выносили на предыдущую сессию, однако тогда его сняли из-за заявления Баира Жамбалова о добровольной отставке. Однако позже он свое заявление отозвал.Как обмолвился еще до принятия решения вице-спикер Хурала Цырен Доржиев, которого поставили во главе комиссии, на принятие решения им понадобится 5-7 минут. То есть, фактически решение по Жамбалову было принято заранее, но необходимо было соблюсти все формальные процедуры.Кроме созданной комиссии, вопрос о прекращении полномочий вице-спикера рассматривала еще и комиссия по мандатам и депутатской этике. Обе комиссии усмотрели в действиях, а точнее в бездействии Баира Жамбалова по оставлению в опасности Галины Бурчевской, грубое нарушение депутатской этики. Что является основанием для его увольнения.После этого депутаты включили вопрос о прекращении полномочий вице-спикера в повестку. А во время перерыва состоялось тайное голосование, по итогам которого 43 депутата проголосовали за снятие Баира Жамбалова, 11 – против и 1 воздержался.Фото: «Номер один»