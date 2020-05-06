Они будут следить за пунктами приема и отгрузки древесины





Как известно, в Бурятии в последние годы ужесточились требования к пунктам приема-отгрузки древесины. Сначала ограничения были экологического характера, как, например, обязанность утилизировать опилки. Далее – формального, такие как требования к правильному оформлению документации, вывескам и так далее.

Однако, как следует из законопроекта, который был представлен сегодня депутатам Хурала, контролировать эти пункты в Бурятии оказалось некому. Поэтому власти решили принять закон и отдать эти полномочия Бурприроднадзору.Более того, это ведомство получит деньги на создание нового отдела регионального контроля. Штат ведомства при этом увеличится на 10 единиц. Из них 1 заместитель руководителя-начальник отдела, 1 заместитель начальника отдела и 8 консультантов.На фонд оплаты труда для сотрудников нового отдела потребуется в этом году 5,3 миллиона рублей. Плюс расходы на материально-техническое обеспечение, ГСМ и тому подобное. Итого:«В 2020 году (из расчета на 9 месяцев) на содержание отдела регионального государственного контроля в сфере деятельности пунктов приема и отгрузки древесины на территории Республики Бурятия потребуется выделение дополнительного финансирования из средств республиканского бюджета в сумме 6 миллионов 649 тысячи рублей», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.К слову, в Бурятии на сегодня действуют 836 зарегистрированных пунктов приема и отгрузки древесины.Депутаты Хурала к созданию такого отдела в целом отнеслись положительно.- Расхищение леса – одно из тех преступлений, которое за душу трогает всех наших жителей, - говорил, например, Иринчей Матханов, добавляя, что поддерживает проект.Однако некоторые из народных избранников засомневались в том, что увеличение штата Бурприроднадзора и, соответственно, бюджетных расходов обоснованно. Например, Баир Цыренов поинтересовался у присутствующего на сессии министра природных ресурсов Алексея Хандархаева, почему нельзя обойтись оптимизацией внутри ведомства.- Любая структура – это живой организм, и должна быть заточена под конкретные задачи, - говорил министр. Также, по его словам, нынешнего штата не хватает для осуществления функций ведомства в полном объеме. Поэтому в будущем, возможно, будут поставлены вопросы по дополнительному увеличению численности сотрудников Бурприроднадзора.Фото: «Номер один»