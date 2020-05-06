Прикроватные мониторы и хирургические столы для онкодиспансера исчезли со склада



В распоряжении «Номер один» оказалось письмо минстроя республики, адресованное руководителю Следкома Бурятии Вячеславу Сухорукову. В нем министерство поясняет, что для борьбы с коронавирусной инфекцией было принято решение передать 23 прикроватных монитора, предназначавшиеся строящемуся онкодиспансеру, в министерство здравоохранения. Мониторы хранились на площадях поставщика этого оборудования – ООО «Промедис». Находиться они там должны были до окончания строительства онкодиспансера. Но когда специалисты решили осмотреть оборудование, вместо него они обнаружили пустые коробки.



«Была проведена инвентаризация склада ответственного хранения медицинского оборудования ООО «Промедис», закупленного в рамках исполнения контракта. Выявлено отсутствие 23 мониторов пациента и 9 операционных столов, составлен акт о недостаче товара», - говорится в письме минстроя в Следком.



Напомним, речь идет о скандальной закупке оборудования, которая обернулась уголовным делом в отношении руководителя управления капитального строительства республики. Лот объявили летом прошлого года. Начальная цена контракта составляла 102,8 млн рублей. Победитель должен был поставить в еще недостроенное учреждение «мониторы пациента прикроватные - 15 штук» (14 млн рублей); «центральную станцию мониторинга – 2 штуки» (800 тыс. рублей); «мониторы пациента хирургические – 8 штук» (8 млн рублей); «столы операционные с принадлежностями – 17 штук» (80 млн рублей).



ООО «Промедис» одержало победу в аукционе, уронив цену на 6,1 млн рублей. После чего с ними был заключен госконтракт. В конце прошлого года власти перечислили деньги компании, однако, как выяснилось позже, оборудование на тот момент поставлено не было. Из-за чего на руководителя УКС Виктора Гуслякова было возбуждено уголовное дело.



Позже, в марте уже этого года, оборудование все же было поставлено. Однако, как выяснилось, на складах оно простояло недолго.



Куда исчезли мониторы и хирургические столы на десятки миллионов рублей предстоит разбираться следователям.



Фото: pixabay.com

