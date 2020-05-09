Общественники из Бурятии ищут спонсоров

Волонтеры «Бумеранга добра» уже обеспечили продуктовыми наборами 98 семей Заиграевского района

Общественная волонтёрская организация «Бумеранг добра» из посёлка Заиграево работает уже почти год. «Бумеранговцы» помогают людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, погорельцам, пенсионерам и инвалидам. Собирают деньги на операции и лечение тяжело больным детям, помогают нуждающимся с мебелью и бытовой техникой, вещами и обувью, проводят акции и конкурсы.Как только был введён режим самоизоляции, волонтеры стали искать спонсоров для закупки продуктовых наборов нуждающимся.- Многие откликнулись на наш зов, - рассказывает Светлана Филиппова, основатель «Бумеранга добра». - Среди них Бурятское РО партии ЛДПР, которое доставило пять очень хороших продуктовых наборов, ИП «С.Р. Мардоян» практически каждый день даёт нам по 10-20 буханок хлеба. Ирина и Дмитрий Шульгины из села Старая Курба закупили и привезли нам много продуктов. Также спонсировали жители района, которые переводили нам деньги и привозили продукты. Участники нашей организации также помогали деньгами и продуктами.В процессе обработки заявок, выяснилось, что кому-то нужны лекарства, подгузники и пеленки для инвалидов, бинты. Всё это волонтеры также закупают за счёт пожертвований, порой необходимое привозят неравнодушные люди. Доставкой «бумеранговцы» занимаются за свой счёт.- На сегодня мы обеспечили продуктовыми наборами 98 семей района, - рассказывает Светлана Филиппова. - Заявки продолжают поступать, а средства у нас закончились. В этой связи мы обращаемся за помощью к предприятиям, организациям, учреждениям и просто к обычным людям, которые могут нам помочь.Светлана Владимировна – мать двоих детей. Неравнодушная женщина начала помогать людям, потому что знает, каково это, когда помощи ждать неоткуда.- Когда я получила сухие пайки на своих детей, они сами отложили некоторые продукты для нуждающихся семей, потому что понимают, что у других людей кушать вообще нечего, - делится Светлана.Если вы можете перечислить средства на благое дело, общественная организация просит откликнуться. Мобильный банк Сбербанка 89243922909, получатель Светлана Владимировна Ф.Фото Светланы Филипповой