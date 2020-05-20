Депутаты горсовета Улан-Удэ вдвое снизили налог для предпринимателей

Также внесены изменения в бюджет города





В Улан-Удэ состоялась 10-я сессия горсовета. Рассмотрен 21 вопрос, в том числе изменения в бюджет города, в Генеральный план и в Правила благоустройства. Также депутаты приняли решение обратиться в Народный Хурал Бурятии с законодательной инициативой и вдвое уменьшили ставку единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности.

Решением сессии утверждены основные характеристики бюджета Улан-Удэ на 2020 год. Общий объем доходов составит 14,5 млрд рублей, расходы увеличиваются на 2,2 млрд и составят 15,4 млрд рублей.Приняты изменения в Генеральный план города Улан-Удэ, подготовленные Российским институтом градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор» (Москва). Правила благоустройства дополнены пунктом, разрешающим наносить на стены домов, здания и сооружения граффити на темы, темы, популяризирующие духовно-нравственные ценности, патриотизм, выдающихся деятелей, исторические события, науку, спорт, искусство.Законодательная инициатива горсовета касается летнего отдыха детей в загородных оздоровительных лагерях и лагерях с дневным пребыванием. Спрос на последние в Улан-Удэ ежегодно уменьшается, а на отдых в загородных лагерях, напротив, растёт. В связи с этим Комитет по образованию администрации Улан-Удэ предлагает внести изменения в республиканское законодательство и увеличить размер экономии, по которому муниципалитеты имеют право перераспределить между видами отдыха, с 5% до 30%. Это позволит оздоровить большее количество детей.Хорошей новостью для предпринимателей города в условиях пандемии станет уменьшение ставки ЕНВД с 15 до 7,5 процентов. Это коснется таких видов деятельности, как производство текстильных изделий, одежды, кожи и изделий из кожи, полиграфическая деятельность и копирование носителей информации, производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, производство мебели, ремонт и монтаж машин и оборудования, сбор, обработка и утилизация отходов, обработка вторичного сырья, строительство зданий, строительные работы, операции с недвижимым имуществом, деятельность в области права и бухгалтерского учета, рекламная деятельность и исследование конъюнктуры рынка, дизайн, фотография, деятельность по предоставлению прочих персональных услуг. Перечень определен Комитетом экономического развития администрации Улан-Удэ с учетом сложившейся ситуации.- Решением республиканского штаба был утвержден дополнительный региональный перечень отраслей экономики, которые не вошли в федеральный перечень. Городскими депутатами принято решение поддержать эти виды отраслей и снизить ЕНВД в два раза, - отметил председатель горсовета Чимит Бальжинимаев.Сессия горсовета прошла с соблюдением мер по профилактике коронавируса. Депутаты и приглашенные были в масках и сидели с соблюдением социальной дистанции, на входе в зал измеряли температуру. Все депутаты, участвовавшие в сессии, а также аппарат госсовета предварительно сдали тест на коронавирус и получили отрицательные результаты.Фото: горсовет Улан-Удэ