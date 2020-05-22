Мэр Улан-Удэ об итогах отопительного сезона: «Жалоб было гораздо меньше»

В этом году на ремонт теплосетей потратят еще больше средств





21 мая мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков провел расширенное совещание по итогам прошедшего отопительного сезона и планам на предстоящий осенне-зимний период.

В начале своего выступления Игорь Шутенков поблагодарил всех присутствующих за слаженную работу, которая позволила успешно пройти отопительный сезон - было намного меньше аварий и жалоб от горожан.- Мы увеличили сумму финансирования на подготовку к отопительному сезону на 40 млн рублей за счет дополнительных вливаний. Провели большую подготовительную работу на наших основных тепломагистралях, переложили и модернизировали теплотрассы: вторую, четвертую и пятую. Мы впервые за долгие годы изменили температурный график в этом отопительном сезоне, подняли до 105 градусов температуру теплоносителя на выходе. Это сразу сказалось на температурном режиме в квартирах наших горожан. Жалоб на температурный режим по сравнению с предыдущим годом поступило на 28% меньше. Это уже говорит само за себя, - подчеркнул мэр города.Также Игорь Шутенков отметил, что в этом году значительно увеличено финансирование на подготовку к предстоящему отопительному сезону 2020-2021 года - до 1 млрд 748 млн рублей, что на 520 млн больше, чем в прошлом году. Благодаря этому продолжатся масштабные работы по модернизации городских теплосетей.– Это, в первую очередь, теплотрасса №1 в Железнодорожном районе по улице Октябрьской. И практически полностью перекладываем теплотрассу от котельной Юго-Западная, – сообщил мэр. - Надеемся, что совместная слаженная работа администрации Улан-Удэ, Комитета городского хозяйства, ресурсоснабжающих организаций позволит нам своевременно подготовиться и на высоком уровне провести следующий отопительный сезон.Фото: мэрия Улан-Удэ