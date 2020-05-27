Петр Носков добровольно покинул пост председателя комитета в Хурале Бурятии

Работу в парламенте он продолжит рядовым депутатом





Как сообщили в пресс-службе Хурала Бурятии, председатель Комитета по земельным вопросам, аграрной политике и потребительскому рынку Петр Носков написал заявление об уходе с поста. «Он сказал, что это его обдуманное и взвешенное решение», отметили в пресс-службе.

Работу в парламенте Петр Носков продолжит, но уже в качестве рядового депутата.Напомним, г-н Носков длительное время возглавлял администрацию главы и правительства Бурятии. В 2018 году он покинул эту должность и избрался в Хурал по одномандатному округу. На первой сессии парламента нового созыва его выбрали председателем аграрного комитета.Фото: «Номер один»