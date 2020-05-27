Мэр Улан-Удэ остановил ремонт двух дорог

У депутатов горсовета возникли вопросы к качеству ремонта
В Улан-Удэ приостановят ремонт дорог на улицах Хахалова и Революции 1905 года. Такое поручение дал мэр города Игорь Шутенков.
- По рекомендации депутатов горсовета я дал поручение Управлению дорожного строительства приостановить все работы на этих объектах. Подрядчики сначала должны будут устранить все недочеты, а затем уже после повторной проверки вернуться к утвержденному графику работ, - сказал мэр Улан-Удэ.
Напомним, ранее по предложению Игоря Шутенкова депутаты горсовета подключились к контролю за ходом ремонта городских автодорог. Накануне состоялся первый объезд инициативной группы. В нее вошли депутаты, представители Общественной палаты Улан-Удэ, некоммерческой организации «Союз дорожников Бурятии» и активные горожане.
По итогам выезда был зафиксирован ряд нарушений. Так, на участке по ул. Революции 1905 года претензии вызвало устройство ливневой канализации.
- Идет несоответствие с проектом. Сейчас будем смотреть, почему так спроектировано, так как сюда стекается основная масса воды и эта ливневая канализация должна справляться с потоком. Лучше разобраться на начальном этапе ремонта, чтобы в дальнейшем подрядчику не пришлось выполнять двойные работы, - отметил председатель горсовета Чимит Бальжинимаев.
На улице Хахалова возникли вопросы по бордюрным камням, идет засыпка зеленых насаждений, есть претензии по технологии. Отсутствует схема организации дорожного движения.
Сегодня на заседании Комитета по градостроительной политике, строительству и землепользованию депутаты решили, что ремонтные работы по улицам Революции 1905 года и Хахалова нужно приостановить до выяснения всех обстоятельств и принятия правильного решения.
Фото: мэрия Улан-Удэ
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