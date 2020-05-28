Министр экономики Бурятии извинилась за свои слова

Фразу «никто еще у нас с голоду не умер» она произнесла в порыве эмоций





Министр экономики Бурятии Екатерина Кочетова на своей странице в «Фейсбуке» прокомментировала ситуацию, связанную со своим недавним выступлением перед депутатами Хурала.

Как следует из текста ее обращения, в ходе обсуждения вопроса о ситуации в экономике республики депутат Игорь Бобков отметил, что люди умирают с голода, а власти ничего не предпринимают, чтобы противодействовать этому. В ответ министр бросила фразу, что «никто еще у нас с голоду не умер».«В своём ответе и моем выражении о том, что «никто не умер» подразумевается, что меры поддержки экономики и граждан на федеральном и республиканском уровне введены своевременно и оперативно. Эти меры постоянно дорабатываются и расширяются. Ситуация с особо пострадавшими отраслями, а следовательно и людьми, находится под постоянным мониторингом и контролем. Эта фраза была сказана во время чрезвычайно эмоционального доклада, в котором я рассказывала о состоянии экономики, о том, что у бюджета Бурятии прогнозируется дефицит в 5,9 миллиардов рублей – это больше 10%!», объяснила Екатерина Кочетова.По словам министра, она «два часа объясняла депутатам по всем мерам поддержки, а их более 100 видов на сегодня».«И после этого депутат Бобков продолжал вносить панические призывы о том, что все плохо и нас ждёт голод! Перед людьми, оказавшимися в сложной ситуации, я приношу извинения за свои слова! Мы продолжим реализовывать весь комплекс федеральных и республиканских мер поддержки, что бы защитить каждого! Всем желаю здоровья!», - написала Екатерина Кочетова.Фото: пресс-служба правительства Бурятии