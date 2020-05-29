Глава Минздрава Бурятии лишилась одного заместителя

Наталья Бухольцева пойдет работать главврачом больницы
Как стало известно «Номер один», заместитель министра здравоохранения Бурятии Наталья Бухольцева покидает свой пост по собственному желанию. Сейчас она находится в отпуске с последующим увольнением.
По информации наших источников, Наталью Бухольцеву назначат главврачом больницы №4. Напомним, Минздрав Бурятии расторг контракт с прежним руководителем этого учреждения Тамарой Бидогаевой после того, как врачи и пациенты больницы заразились коронавирусом.
Наталья Бухольцева ранее являлась главврачом городской поликлиники №6 и депутатом горсовета Улан-Удэ. Пост замглавы Минздрава она заняла в августе 2018 года.
Фото: «Номер один»
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