Глава Минздрава Бурятии лишилась одного заместителя

Наталья Бухольцева пойдет работать главврачом больницы





Как стало известно «Номер один», заместитель министра здравоохранения Бурятии Наталья Бухольцева покидает свой пост по собственному желанию. Сейчас она находится в отпуске с последующим увольнением.