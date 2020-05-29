Мэр Улан-Удэ: «Общественный контроль нам просто необходим»

В столице Бурятии обсудили итоги отопительного сезона





29 мая мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков встретился с депутатами горсовета – членами рабочей группы по контролю за качеством теплоснабжения в городе. Депутаты рассказали мэру о проделанной работе и представили свои предложения по его улучшению, сообщили в пресс-службе администрации города.

Рабочая группа была создана по предложению Игоря Шутенкова в декабре прошлого года с целью общественного контроля за работой теплосетевого комплекса. В ее состав вошли депутаты горсовета, общественники, эксперты, представители ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний и городской администрации.– Мы внедрили в практику общественный контроль, потому что во все жизненные процессы города необходимо вовлекать общественность, депутатов горсовета, структурные подразделения, – подчеркнул Игорь Шутенков.В ходе отопительного сезона рабочая группа проверяла работу теплоснабжающих, управляющих организаций, все этапы – от выработки тепловой энергии до ее подачи в жилые дома.– Было чему порадоваться, было чему огорчиться. Радовало то, что температурный режим, с которым всегда были проблемы, в этом году энергетики держали на должном уровне. Это стабильная работа сказалась на снижении количества жалоб. Режиму давления тоже уделяли большое внимание, но этого оказалось недостаточно. Если у нас на перекачивающей насосной станции нормативное давление, то после «узла» оно уже уходит заниженным в два раза. Этому вопросу надо уделить большое внимание, – отметил депутат Сергей Бурдиков.В свою очередь, депутат Владимир Тулонов порекомендовал городским службам в режиме реального времени контролировать гидравлический режим в теплосетях.– Для этого необходимо разработать план работ по модернизации сетей. Нужно, чтобы на сетях были приборы. В онлайн-режиме вся эта информация стала бы поступать в единую диспетчерскую службу города. Тогда у нас будет четкий контроль, – сказал Владимир Тулонов.Также члены рабочей группы сообщили, что депутатский корпус наладил эффективное взаимодействие с представителями ресурсоснабжающих организаций и специалистами структурных подразделений городской администрации, которое позволит продолжить последовательную работу по подготовке к следующему отопительному сезону.– Проделанная работа показывает, что совместный контроль, совместное решение проблем администрацией города, депутатами, общественностью и теплоснабжающими организациями приносит свои плоды. В завершенном отопительном сезоне жалоб было меньше на 28%. Этого удалось достичь за счёт того, что мы подняли температурный режим теплоносителя на выходе до 105 градусов и провели большую модернизацию магистральных теплосетей. Плюс у нас в этом году уже не такой «яркой» была так называемая «война шайб». Выдерживание температурного графика и давления позволило этой «войне» сойти на нет. Мы надеемся, что в следующем отопительном сезоне у нас все будет сбалансировано и по давлению, и по температуре. Совсем без жалоб не обойтись, но мы их будем минимизировать. Надежное, стабильное прохождение отопительного сезона для нас - в приоритете, – подчеркнул мэр.Игорь Шутенков поблагодарил членов рабочей группы и попросил продолжить совместную работу.– Я прошу вас не сворачивать работу этой группы. Если есть возможность, то расширять её на другие направления. Ваши предложения я отдам в наши структурные подразделения. Вместе с вами они начнут их прорабатывать, – резюмировал Игорь Шутенков.Как отметили в мэрии, это не единственная рабочая группа. По поручению Игоря Шутенкова общественный контроль усилен во всех жизнеобеспечивающих отраслях.Фото: мэрия Улан-Удэ